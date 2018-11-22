Bulanık'ta Ev Yangını

22 Kasım 2018 Perşembe 12:52



22 Kasım 2018 Perşembe 12:52

Muş'un Bulanık ilçesinde ikamet eden 7 nüfuslu Yeler, ailesinin evinde çıkan yangında, ev kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre olay, Bulanık ilçesi Şehitlik Mahallesinde yaşayan Mehmet Emin Yeler'e ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın esnasında evde olmayan Yeler ailesinin komşuları yangını fark ederek itfaiye haber verdi. Yangın itfaiye ve vatandaşlar tarafından yaklaşık bir saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrası akrabalarına sığındıklarını belirten Mehmet Emin Yeler, çaresiz olduklarını, yetkili ve hayırseverlerden yardım istediklerini söyledi. - MUŞ