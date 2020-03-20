Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Bulanık'ta 'fahiş fiyat' uygulaması - Haberler

Bulanık'ta 'fahiş fiyat' uygulaması

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri, korona virüs nedeniyle fahiş fiyat uygulaması konusunda denetim yaptı.

20.03.2020 17:42 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:42
Bulanık'ta 'fahiş fiyat' uygulaması
MUŞ (İHA) – Muş 'un Bulanık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri, korona virüs nedeniyle fahiş fiyat uygulaması konusunda denetim yaptı.

Bulanık Belediyesi zabıta ekipleri, hijyen ürünlerinin fiyat etiketlerini ve faturalarını kontrol ederek işletmecilere anormal artış uyarısında bulundu. Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, zabıta ekiplerinin ilçe genelinde sahaya inmesi talimatını vererek salgın gerekçesiyle fırsatçılık yapmak isteyen işletmelerin ürün fiyatlarının kontrol altına alınmasını istedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Etiketler : Zabıta Müdürlüğü, Bulanık, Zabıta, Muş, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İstanbullular ’evde kal’ çağrısına uymadı! Korkutan görüntüler Haberler
İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Korkutan görüntüler
Koronavirüs insan hücrelerine ne yapıyor? Adım adım görüntülendi Haberler
Koronavirüs insan hücrelerine ne yapıyor? Adım adım görüntülendi
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzin ve motorine zam geldi Haberler
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzin ve motorine zam geldi
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu Haberler
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi! Sakın bu oyuna gelmeyin Haberler
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi! Sakın bu oyuna gelmeyin
Salgının kontrolden çıktığı İtalya’dan gelen görüntüler tüyler ürpertti Haberler
Salgının kontrolden çıktığı İtalya'dan gelen görüntüler tüyler ürpertti
Kan bağışçılarının koronavirüs endişesini Kızılay giderdi Haberler
Kan bağışçılarının koronavirüs endişesini Kızılay giderdi
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti Haberler
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti

Son Dakika Güncel Haberleri

Rize'de 184 bin kişilik yoğunluk öncesi ATM'lerde Koronavirüs önlemi - Haber Kuzey Makedonya'nın NATO'ya üyelik protokolü yürürlüğe girdi - Haber Karantina altındaki otobüs şoförünün tahlil sonucu negatif çıktı - Haber BURSA Öğrenci ve velilerden sağlık çalışanlarına moral videosu - Haber Esenler'de 'Evde Kal'an kazanacak - Haber İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler - Haber Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu - Haber Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı - Haberler Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz - Haber Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi - Haber Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı - Haberler Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü - Haber
Loading