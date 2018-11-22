Bulanık'ta "Güvenli Okul" Projesi

Bulanık
ilçesinde "Güvenli Okul" Projesi kapsamında okul idarecileri ve rehber öğretmenlere yönelik seminer düzenlendi.
İl ile İlçe Emniyet müdürlüklerince yürütülen proje kapsamında Bulanık Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere, okul idarecileri ve rehber öğretmenler katıldı.
Seminerde güvenlik görevlilerince uyuşturucu bağımlılığından çocukların korunması, çocuk istismarı, terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri ve bunlardan çocukların korunması hakkında bilgiler aktarıldı.
Proje kapsamında okul idarecileri ve rehber öğretmenlere yönelik faaliyetler devam edecek.
Bulanık
22 Kasım 2018 Perşembe 16:58