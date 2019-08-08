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Bulanık'ta güvenlik toplantısı

Muş'un Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan başkanlığında güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

08.08.2019 13:16 Bulanık'ta güvenlik toplantısı
Muş'un Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan başkanlığında güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.
İlçe Halk Kütüphanesi konferans salonunda yapılan toplantıya Emniyet Müdürü Mesut Irmak, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Horzum, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Kaymakam Uzan, yaptığı konuşmada, sağlanan huzuru kaybettirmeyeceklerini ve terörle topyekun mücadeleye devam edeceklerini söyledi.
Huzuru sağlamak için mücadele ettiklerini belirten Uzan, "Haraç kesen, özerklik açıklaması yapan, festival adı altında etkinlikler düzenleyip çocuklarınızı dağa kaçıran biz değiliz. Herkes ağız birliği yapmış gibi devleti eleştiriyor. Elinizi vicdanınıza koyun, biraz da örgütü eleştirin. Örgüt size bu coğrafyada kan ve göz yaşından başka bir şey getirmedi. O dağa kaçırılan çocukların ayakkabı ve elbiseleri belediyeden getirilmiştir. Belediyenin görevi bu mu? Belediye vatandaşa hizmet edecek yerde çocukların dağa çıkarılmasına aracılık yapıyor. Biz bunlara asla izin vermeyeceğiz. Terörle topyekun mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." diye konuştu.
Belediyeyi dışarıdan yönetenlerin olduğunu ifade eden Uzan, "Devlet olarak bunlardan haberimiz var. Bunları kimse dile getirmiyor. Biz belediyede görev de iken herkes gelip yakamıza yapışıyordu. Ama şimdi kimse sesini çıkarmıyor. Gidip yakalarına yapışacaksınız. Vermedikleri hizmetin hesabını sormak sizin hakkınız." dedi.
Traktör römorklarına reflektör takma uygulaması başlattıklarını ifade eden Uzan, reflektör kullanılmamasından kaynaklanan elim bir trafik kazası yaşandığını hatırlatarak, olabilecek kazaları önlemeyi amaçladıklarını kaydetti.

Sivil Toplum Kuruluşu, Jandarma, Bulanık, Muş, Güncel

Kaynak: AA

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