03.07.2019 14:51
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Bulanık'ta halk toplantısı

Bulanık

Muş'un Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, halk toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

Muş'un Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, halk toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.
İlçe Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen programda vatandaşlarla tek tek görüşen Uzan, dile getirilen sorunların çözümü için ilgili kurum amirlerine talimat verdi.
Vatandaşın her türlü sorununa çözüm bulmak için çaba gösterdiklerini belirten Uzan, ihtiyaç sahibi ailelere ayni ve nakdi yardımın yapılacağını söyledi.
Halk toplantılarını her ay yapmaya özen gösterdiğini ifade eden Uzan, "Devletimizin vatandaşlarımıza hizmet için gönderdiği kaynakları onlara en iyi şekilde ulaştırmaya gayret ediyoruz. Hayat hikayelerini dinlediğimiz vatandaşlarımızın gönüllerine dokunuyor, dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. Bütün vicdani hassasiyetimizle her vatandaşımıza ulaşmaya çalışıyoruz." dedi.
Uzan, aileleriyle toplantıya katılan çocuklara da oyuncak hediye etti.
Vatandaşlar da, sıkıntılarını dile getirme imkanı sunduğu için Uzan'a teşekkür etti.
Kaynak: AA
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