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Bulanık'ta halk toplantısı

Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan başkanlığında halk toplantısı düzenlendi.

08.08.2019 13:30 Bulanık'ta halk toplantısı
Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan başkanlığında halk toplantısı düzenlendi.
İlçe Halk Kütüphanesi konferans salonunda vatandaşların sorunlarını dinleyen Uzan, ihtiyaç sahiplerine imkanlar doğrultusunda yardımların yapılması için kurum amirlerine talimat verdi.
Vatandaşların her türlü sorununa çözüm getirmek için el birliğiyle çalıştıklarını vurgulayan Uzan, şöyle konuştu:
"Halk toplantılarımızı her ay gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz. Devletimizin sunduğu imkanları vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Hayat hikayelerini dinlediğimiz vatandaşlarımızın gönüllerine dokunuyor, dertlerine derman olmaya çalışıyoruz." dedi.

Uzan, aileleriyle toplantıya katılan çocuklara oyuncak hediye etti.

Bulanık, Güncel

Kaynak: AA

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