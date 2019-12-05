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Bulanık'ta 'Halk' toplantısı

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi başkanlığında 'Halk' toplantısı yapıldı.

05.12.2019 15:31 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:36Bulanık'ta 'Halk' toplantısı
MUŞ (İHA) – 'un Kaymakamı Mehmet İlidi başkanlığında 'Halk' toplantısı yapıldı.

Kaymakam İlidi, her ay gerçekleştirilen halkla buluşma toplantılarında ilçe halkının sorun ve taleplerini dinledi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdiresi Nazire Korkmaz'ın da katıldığı toplantıda ihtiyaç sahibi vatandaşların sıkıntılarını dinleyen Kaymakam İlidi, devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu söyledi. İlçe vatandaşlarının sıkıntı ve taleplerini dinlemek için her ay düzenli şekilde halk toplantılarını yerine getirdiklerini belirten Kaymakam İlidi, ihtiyaç sahibi vatandaşların sorunlarının kendi sorunları olduğunu belirtti. Vatandaşların her türlü sorununa çözüm getirmek için el birliği ile çalıştıklarını belirten Kaymakam İlidi, devletin sunduğu kaynakları vatandaşlara ulaştırdıklarını belirtti.

Kendi mağduriyetlerini birebir dile getirmek isteyen vatandaşların taleplerini dinleyerek gerekli yardımların yapılması hususunda ilgililere talimatları veren Kaymakam İlid, "Vatandaşların taleplerini karşılamak, onların her türlü sorununa çözüm getirmek için el birliğiyle çalışıyoruz. Halk toplantılarımızı her hafta gerçekleştirmeye özen göstererek devletimizin vatandaşlarımız için sundukları kaynakları onlara ulaştırıyoruz. Bunları yerine getirirken mesleki vazifelerimize olan bağlılığımız ve devletimizin temsilcileri olarak en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi. - MUŞ

Bulanık, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

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