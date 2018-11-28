Bulanık'ta "Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans" Semineri

Bulanık
ilçesinde, Aile Destek ve Eğitim Merkezince "Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans" semineri düzenlendi.
Merkezin konferans salonunda düzenlenen seminerde konuşan Sosyal Hizmetler Uzmanı Elif Aydın Kılıç
, kadınların genellikle aynı evde yaşadıklarından ve sevdiklerinden şiddet gördüğünü belirtti.
Dünyada öldürülen kadınların yüzde 55'nin yakın partneri tarafından öldürüldüğünü aktaran Kılıç, "Şiddet görüp hayatta kalabilen kadınlar, daha fazla kronik fiziksel veya ruhsal sağlık sorunu yaşıyorlar. Kadına karşı şiddetin ayrıca aileler, mahalle, toplum ve ekonomi üzerinde de ikincil olumsuz etkileri oluyor." diye konuştu.
Konuşmaların ardından kadınların görüşü alındı.
Seminere, Aile Sosyal Hizmetler Müdür Gülbeyaz Çınar
ve kadınlar katıldı.
Aydın Kılıç,Bulanık
28 Kasım 2018 Çarşamba 12:24