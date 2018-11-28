Bulanık'ta Kan Bağışı Kampanyası

Türk Kızılayı Muş
'un Bulanık
ilçesinde kan bağışı kampanyası başlattı.
Kampanya kapsamında belediyenin önüne yerleştirilen kan alma aracına gelen vatandaşlar, kan bağışında bulundu. Kızılay Muş
Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Ahmet Kotan, son bir yılda kan bağışında düşüş yaşandığını söyledi.
Kan bağışını artırmak için ısı sistemi yüksek otobüslerde gezici ekipler görevlendirdiklerini belirten Kotan, şöyle konuştu:
"Bugün de Bulanık
'ta bağış almaktayız. Üç ayda bir düzenli olarak geldiğimiz ve kan bağışı aldığımız yerlerden bir tanesi olan Bulanık
ilçesindeyiz. Halkta, kışın kan bağışında bulunmama noktasında ön yargı var. Yazın ne kadar kana ihtiyacımız varsa, kışın da o kadar var. Bulanıklı vatandaşlarımızda acil kan verme konusunda çağrıda bulunuyorum. Vereceğiniz bir ünite kanla üç kişinin hayatını kurtaracaklar. Kan, özelde Muş
'un genelde bölgenin ve ülkenin ihtiyacını karşılamadır. Gelin bir canı da siz kurtarın."
Türk Kızılayı,Muş,Bulanık
28 Kasım 2018 Çarşamba 11:06