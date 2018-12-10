Bulanık'ta Kan Davalı Aileler Barıştırıldı

10 Aralık 2018 Pazartesi 12:37



10 Aralık 2018 Pazartesi 12:37

Muş'ta geçen yıldan bu yana aralarında kan davası güden iki aile, devlet büyükleri ve kanaat önderlerinin araya girmesiyle barıştırıldı.Sarıpınar beldesinde yaşayan Yolcu Ailesi ile Hasköy ilçesinde yaşayan Arslan Ailesi arasında geçen yıl 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavga sonrası başlayan kan davası, Muş Valisi İlker Gündüzöz, İl Jandarma Komutanı Bülent Baykal, Bulanık Garnizon Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum, Bulanık İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, AK Parti İlçe Başkanı Ali Bulut ve kanaat önderlerinin girişimleriyle sona erdirildi.Ailelerin barışması dolayısıyla Bulanık'taki Hz. Ömer Camisi'nde tören düzenlendi.Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Gündüzöz, Müslümanlar arasında husumeti sona erdirmenin bir insanlık vazifesi olduğunu vurguladı.İki ailenin barış için bir araya geldiğini dile getiren Gündüzöz, şunları kaydetti:"Bu barışta merhamet var, insanlık var, işin içinde ahde vefa var. İnşallah bu durum bir daha olmaz. Bu barışta emeği geçen başta hocalarımıza, kanaat önderlerimize, ileri gelenlere emeği geçen herkese katkısı nispetinde şükranlarımı sunuyorum. Bir barış münasebetiyle bir araya geldik. İnsanlarımızın birbirlerine sarıldığı, birbirlerini affettiği, merhamettin zirve yaptığı böyle bir topluluğun içinde bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İçinde ahde vefa olan, insanlık olan, merhamet olan böyle bir uzlaşmaya, barışa vesile olanlara teşekkürlerimi sunuyorum. inşallah böyle olaylar bir daha olmaz. İnsanlar birbirlerini daha iyi anlarlar. Vuku bulan bu olaylarda da büyüklük gösterip birbirlerine merhamet etme duygusunu kendi evlatlarına, genç nesillere aşılayan insanlarımızı alınlarından öpüyorum.Kanaat önderinden Mehmet Emin Seydagil de iki aile arasındaki husumeti bitirmek ve barışı sağlamak için bir araya geldiklerini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.Barış törenine katılan diğer kanaat önderleri de barış, sevgi ve saygı için bir araya geldiklerini kaydederek, barışın sağlanmasına katkı sunanları kutladı.Konuşmaların ardından dualar eşliğinde Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barış yemini eden aile mensupları, kucaklaşarak barıştı.Tören sonunda hep birlikte yemek yenildi.