Bulanık'ta Karla Mücadele Çalışması

Bulanık
Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
İlçede sabah saatlerinde başlayan kar nedeniyle bazı yollarda ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Bulanık merkezi ile mahalle aralarındaki yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, kepçe ve greyderlerle ana cadde ve sokakları temizliyor.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, yaptığı açıklamada, merkez, belde ve köylerde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için koordineli bir sistem kurduklarını söyledi.
Uzan, "Ekiplerimiz ilçe genelinde özellikle hastane ve okul yollarının kapanmaması için 24 saat çalışmalarını sürdürecek." dedi.
13 Aralık 2018 Perşembe 14:47