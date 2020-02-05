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Bulanık'ta karla mücadele çalışması

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Belediyesi tarafından sürdürülen karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

05.02.2020 18:45 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:50Bulanık'ta karla mücadele çalışması
MUŞ (İHA) – 'un Belediyesi tarafından sürdürülen karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bulanık Belediyesi ekiplerince ilçede yoğun bir tempoyla sürdürülen karla mücadele çalışmaları, Fen İşleri ve Makine İkmal Birim Sorumlusu Arif Yıldırım tarafından yerinde denetlendi. Yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Arif Yıldırım, kar temizleme çalışmalarının aksatılmadan sürdürüldüğünü söyledi. İlçe genelinde çalışmaların devam ettiğini kaydeden Yıldırım, "Bulanık'ta karla mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Yağışın olma durumuna göre özellikle ana arterlerimizi açmaya, ara sokaklarımızı, okullarımızın bahçelerini kardan temizlemeye gayret ediyoruz. Belediye olarak ekipman ve araçlarımız tam. Şu anda 4 tane kamyonumuz, bir adet yükleyici, 4 adet traktörle tuzlama, 2 tane greyderimiz, 4 tane JCB aracımız çalışmalarına devam ediyor. Bu bağlamda ihtiyaç duyduğumuzda kiralamada yapabiliyoruz. 2 tane de loder aracımız var. 15 personel, 10 adet kürekle dükkanların önünü temizleme işlemi yapıyor, dört adet personel de tuzlam işleminde çalışıyor" dedi. - MUŞ

Arif Yıldırım, Bulanık, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

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