14.06.2019 12:16
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Bulanık'ta karne heyecanı

Bulanık

Bulanık ilçesindeki 25 bin 800 öğrenci karne aldı.

Bulanık ilçesindeki 25 bin 800 öğrenci karne aldı.
İlçede 2018-2019 eğitim-öğretim yılının sona ermesi nedeniyle Mevlana İlköğretim Okulunda karne töreni düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, karnelerini verdiği öğrencilere bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.
Her öğrencinin başarılı olduğunu ifade eden Edip, velilere de çeşitli tavsiyelerde bulundu.
Edip, "Öğrencilerimizin karnelerindeki notlar ne olursa olsun onlara sımsıkı sarılalım. Çocukların ara tatillerde huzur evleri ziyaretleri, yardımlaşma faaliyetleri, aile ziyaretleri, okul kulüp çalışmaları gibi toplumsal fayda çalışmaları yapmalarına imkan tanınacak." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Mevlana Celaleddin Rumi, Bulanık, Güncel

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