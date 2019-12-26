Haberler » Güncel » Bulanık'ta kaymakamlık voleybol turnuvası tamamlandı - Haber

Bulanık'ta kaymakamlık voleybol turnuvası tamamlandı

Bulanık Kaymakamlığınca düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası final müsabakasıyla tamamlandı.

26.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:26 Bulanık'ta kaymakamlık voleybol turnuvası tamamlandı
Kaymakamlığınca düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası final müsabakasıyla tamamlandı.
23 takımın katıldığı turnuvanın final maçında, Çaygeldi Köyü Orta ve İlkokulu voleybol takımını 2-1 yenen Balotu Köyü Orta ve İlkokulu voleybol takımı birinci oldu.
Birinci olan takıma kupa ve ödülünü veren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, düzenledikleri turnuvanın birbirinden çekişmeli maçlara sahne olduğunu söyledi.
Şampiyon olan takımın sporcularını kutlayan İlidi, "Maçları takip ettik. Şampiyon olan takımı tebrik ediyorum. Bulanık için önemli bir organizasyondu. Bu tür turnuvaları devam ettireceğiz." dedi.
Final maçını, Garnizon Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum, Bulanık İlçe Gençlik ve Müdürü Tekin Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ve çok sayıda taraftar izledi.

voleybol, Bulanık, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:47   Başkan Savaş'ın Hanuka bayramı kutlama mesajı - Haber
14:46   Çalınan büyükbaş hayvanlar jandarmanın sıkı takibiyle bulundu - Haber
14:45   Uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza kamerada - Haber
14:41   Aç kalan yavru köpekler için seferberlik - Haber
14:40   "Gençlik Yollarda" - Haber
13:50   Tokat'ta yolcu otobüsünde bin paket kaçak sigara bulundu - Haber
13:37   Ülke şokta! engelli çocukları toprağa gömüp iyileşmelerini beklediler - Haber
12:43   15 yaşındaki çırağı, vida numarasını unuttuğu için pantolonunu indirip caraskala astı - Haber
12:40   Bakan Soylu müjdeyi verdi, HDP İl Binası önünde evlat nöbetindeki kadın evladına kavuştu - Haber
12:10   Oğlunu kaybettikten sonra gelen makbuzla bir kez daha yıkıldı - Haber
26.12.2019 14:49:33