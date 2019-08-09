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Bulanık'ta kurbanlık satışları sürüyor

Muş'un Bulanık ilçesinde kurbanlık satışları devam ediyor.

09.08.2019 11:30 Bulanık'ta kurbanlık satışları sürüyor
Muş'un Bulanık ilçesinde kurbanlık satışları devam ediyor.
Kurban Bayramı'na iki gün kala hayvan pazarlarında hareketlilik arttı.
İlçedeki hayvan pazarına getirilen kurbanlıkları almak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
Besici Alican Kaya, birçok alıcının kurbanlık almak için son günü beklediğini söyledi.
Kaya, "Küçükbaş hayvanlar 800 ile bin 500 TL, büyükbaş hayvanlar ise 5 ile 15 bin TL arasında satışa sunuluyor. Kurban satıcıları ellerindeki hayvanları satmak için yoğun çaba sarf ediyor. Biraz durgunluk var ama yarın itibariyle alışverişte hareketlilik artacak." dedi.

Kurban Bayramı, Bulanık, Muş, Güncel

Kaynak: AA

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