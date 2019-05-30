Bulanık'ta kütüphane açılışı

Bulanık
ilçesine bağlı Yokuşbaşı köyündeki ilk ve ortaokulunda kütüphane açılışı yapıldı.
Kütüphanenin açılış törenine Muş
Valisi İlker Gündüzöz
, İlçe Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci
, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip ve kurum amirleri katıldı.
Vali Gündüzöz, açılışta yaptığı konuşmada, bu dönemde kitaplara verilen önemin farkında olunması gerektiğini söyledi.
Gündüzöz, "Okuma ve kitap yaşamdır, yaşama renk veren yegane eserlerdir. Kitapları muhafaza eden bu kütüphaneleri oluşturmak, kütüphanelerin yapımına katkı göstermek bütün insanlığa, ilimizin ve ülkemizin gelişmesine hizmet etmektir." dedi.
Kaynak: AA
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