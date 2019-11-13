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Bulanık'ta "Mevlid-i Nebi Haftası" etkinliği

Bulanık Müftülüğünce Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

13.11.2019 10:34 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:34Bulanık'ta
Müftülüğünce Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.
Halk Kütüphanesi Toplantı salonunda gerçekleştirilen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan ilahilerin ardından program sona erdi.
Etkinliğe İlçe Müftüsü Murat Karanci'nin eşi İnayet Karanci, Muş Müftülüğü İl vaizesi Tülay Tan, Sosyal Yardımlaşma Müdürü Nazire Korkmaz, kurum amirlerinin eşleri, öğretmen, öğrenci ve din görevlileri katıldı.

Bulanık, Güncel

Kaynak: AA

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