Bulanık'ta Öğrencilere Güvenlik ve Trafik Eğitimi Verildi

Muş
'un Bulanık
ilçesinde öğrencilere güvenlik ve trafik eğitimi verildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri ile Trafik Tescil Büro ekipleri tarafından Atatürk
İlkokulu'nda düzenlenen eğitim programında, çocuklara karşı karşıya kalabilecekleri asayiş olaylarından nasıl korunabilecekleri ile trafik kuralları anlatıldı.
Polis memuru Gökhan Tekçe tarafından verilen eğitimlerin, ilçe genelindeki okularda devam edeceği belirtildi.
Tekçe, eğitim çalışmasıyla ilgili şu bilgileri verdi:
"Çocuklarımızın büyüklerine örnek olması açısından emniyet kemerinin önemine özellikle vurgu yapıyoruz. Çünkü bu küçükken elde edilen bir alışkanlıktır. Küçükken edinilen alışkanlıklar kişilerin geleceğine yönelik olumlu katkıları oluyor. Bunların yanında çocukların okullarına geliş ve gidişlerinde alması gereken önlemler toplumumuz için çok önemlidir. Bu konuya özellikle eğiliyoruz. Sonrasında okul ve çevresinde yasadışı olaylara yönelik çocuklarımıza eğitimler veriyoruz."
Muş,Bulanık
07 Aralık 2018 Cuma 18:48