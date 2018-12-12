Bulanık'ta Öğrencilere Güvenlik ve Trafik Eğitimi

Muş
'un Bulanık
ilçesinde öğrencilere yönelik güvenlik ve trafik eğitimi sürüyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ile Trafik Tescil Büro ekiplerince, Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine güvenli yaşam, 155 polis imdat hattı, trafik ışıkları ve yabancı kişilere karşı yaklaşım gibi konularda bilgi verildi.
Eğitimin ardından polisler, çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.
İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, yaptığı açıklamada, çocukların eğitilmesine ve kuralları benimsemelerinin önemine vurgu yaptı.
Çocuklarda güvenlik ve trafik bilincini oluşturabilmek için bu projenin uygulandığını belirten Irmak, "Burada önemli olan trafik kurallarına hepimizin uyması gerektiğini bilmemiz lazım. Çocuklarımızın trafik ve güvenlik kurallarını benimseyerek, trafik kurallarına uyarak yaşayacaklarını bilmeleri lazım. Bu organizasyonda görev alan tüm arkadaşlarımı kutluyorum." diye konuştu.
Irmak, silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize
Emniyet Müdürü Altuğ Verdi
'ye Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı dileğinde bulundu.
Muş,Bulanık
12 Aralık 2018 Çarşamba 17:01