Bulanık'ta Öğrencilere Trafik Eğitimi

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Muş'un Bulanık ilçesinde öğrencilere trafik eğitimi verildi.İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla ilçeye bağlı Yemişen, Esenlik ve Günbatmaz köylerindeki okullarda eğitim gören öğrencilere yönelik eğitim programı düzenledi.Bu kapsamda öğrencilere trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımının önemini anlatan trafik ekipleri, uygulamalı eğitimde de trafik ışıkları, emniyet kemeri ve trafikte uyulması gereken konuları anlattı.Trafik konulu sinevizyon gösterisinin izletildiği öğrenciler, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.Jandarma ekiplerinin okullara yönelik trafik eğitimlerinin devam edeceği belirtildi.