Bulanık'ta Öğretmenler Yemekte Buluştu

Bulanık
ilçesinde Turgut Özal
Ortaokulu Okul Aile Birliği üyeleri, Öğretmenler Günü dolayısıyla yemek programı düzenledi.
Bir restoranda düzenlenen programda konuşan Okul Aile Birliği Başkanı Gürdal Hança, anlamlı bir günde öğretmenlerle bir araya geldiklerini söyledi.
Yeni nesiller yetiştiren öğretmenlere çok şey borçlu olduklarını aktaran Hança, "Hepimizin bildiği üzere toplumun düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı ise öğretmenlerimizdir. Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerimizin eseri. Bugün geleceğin mimarları öğretmenlerimiz için bir aradayız." dedi. Okul Müdürü Yahya Demir
de böyle günlerde bir araya gelmenin önemine değinerek, şöyle konuştu:
"Birlik ve beraberlik içerisinde yolumuza devam ettiğimizi görmek gerçekten bizleri çok mutlu ediyor. Öğrencilerimizin bizi biz yapan değerlerimize bağlı nesiller olarak yetişmelerinde emeğinizi, azminizi ve tüm çalışmalarınızı yürekten destekliyorum. Bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."
Bulanık