Bulanık'ta "Paygamber ve Gençlik" Konferansı

Muş
'un Bulanık
ilçesinde, "Peygamber ve Gençlik" adlı konferans düzenlendi.
Bulanık Kapalı Spor Salonu'nda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan konferans, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.
Konferansa konuşmacı olarak katılan Muş Alparslan Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat
, ailelerin evlatlarını Hazreti Peygamber'in yaşamını öğreterek hayata hazırlamaları gerektiğini söyledi.
Peygamberlerin çocuklarıyla ya da çevrelerindeki gençlerle olan diyaloglarının günümüzde insanlığa rehberlik edecek örneklerle dolu olduğunu aktaran Rektör Polat, "İslam, genç bir dindir. İslam, gençlerin omuzlarında bugüne gelmiştir. Bizim cennette Peygamber efendimizle bir ve beraber olmak gibi bir arzumuz, temennimiz var. O temenninin içerisini Peygamberimizin sünnetine sarılmakla, ahlakını hayatımız yapmakla, onun gibi mütevazı, cömert, alçak gönüllü, iyi komşu, iyi evlat olarak doldurabiliriz. Kıymetli anne babalar Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin çocuklarıyla olan ilişkileri anlatılır. Bunlar hepinize örnek olmadır." diye konuştu.
Günümüzde şefkatten uzak gençlerin bulunduğunu, bir çoğunun sahte sevgi ifadelerine kanarak kötü yola sürüklendiğini vurgulayan Polat, şunları kaydetti:
"Belli bir amacı olmaksızın, hedefsiz, kendisini bırakmış, nereye gideceğini bilmeyen gençlerimiz var. Bize düşen, o gençlerin ellerinden tutup Peygamber efendimizle tanıştırmak. Zor zamanlarda samimi, dürüst olursanız, yalan söylemeseniz, Allah için yaptığınız şeyi yaparsanız, zor zamanınızda Allah sizlere yardım edecektir. Hazreti Peygamberimizin zor dönemlerinde genç olan Halife Ali yanında yer almıştır. Mekkeli müşriklere karşı İslam'ı savunmuştur."
Konuşmaların ardından Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Hacı Arslan Uzan, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat
'a tablo hediye etti.
Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında kompozisyon, şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.
Muş,Bulanık
19 Kasım 2018 Pazartesi 18:12