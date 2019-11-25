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Bulanık'ta polisler KADES ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıttı

Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

25.11.2019 18:46 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:52Bulanık'ta polisler KADES ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıttı
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında, Bulanık ilçe merkezinde ve mahallelerde broşür dağıtan güvenlik güçleri, vatandaşları bilgilendirdi.

Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Polis memuru Gökhan Tekçe, vatandaşlara KADES'in aile içi ve kadına yönelik şiddet durumunda, cihaz konum bilgilerini açarak, bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşmalarını ve sonrasında olay yerine en yakın ekibin sevk edilmesini sağlayan bir uygulama olduğunu anlattı.

Emniyet Müdürlüğü, Bulanık, Güncel

Kaynak: AA

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