Bulanık'ta Proje Başarısı

MUŞ (İHA) – Muş
'un Bulanık
Anadolu Kız Meslek Lisesi
Müdürlüğünce hazırlanan 'Okulöncesi Eğitimi' projesi kabul edildi. Avrupa Birliği
Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus
+ Programı Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği (KA102) Faaliyeti 2018 Yılı Teklif Çağrısı Dönemi kapsamında hazırlanan "Okulöncesi Eğitimi" projesi kabul edildi. Proje kapsamında 20 katılımcı ve 4 refakatçi öğretmenin yer alacağını belirten Okul Müdürü
Uğur Kaplan, Avusturya
'ya gideceklerini söyledi. Kaplan, "Okullarımızda proje üretimine yönelik çalışmalara büyük önem veriyoruz. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında okullarımızın tamamında çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin proje yapmasına destek vereceğiz. Türkiye
Ulusal Ajansı tarafından koordine edilen hibe programı proje başvurularında ilçemizden projenin kabul edilmesinden büyük memnunluk duyduk. Kabul edilen proje sayısının önümüzdeki yıllarda daha fazla olması için çaba göstereceğiz" dedi.
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Başak Taşdan ise, proje çalışmaları kapsamında kendilerine destek olan kaymakam ve milli eğitim müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti. - MUŞ
Meslek Lisesi,Muş,Bulanık
07 Kasım 2018 Çarşamba 17:58