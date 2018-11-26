Bulanık'ta Semt Pazarı Açıldı

26 Kasım 2018 Pazartesi 17:10



26 Kasım 2018 Pazartesi 17:10

Bulanık Belediyesi tarafından yapılan semt pazarı düzenlenen törenle açıldı.İlçe merkezinde yapılan pazarın açılış programında konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, belediye olarak bir çalışmayı daha vatandaşların hizmetine sunmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.Vatandaşlardan gelen talebi dikkate alarak çalışmayı hayata geçirdiklerini anlatan Uzan, şöyle konuştu:"İnşallah vatandaşımız daha ucuz ve daha kaliteli ürünleri alma imkanı bulanacak. Pazarımız pazartesi günleri kurulacak. Vatandaşlardan gelecek taleplere göre bu iki güne çıkarılabilir. Vatandaşlarımızla görüştüğümüzde ürünlerin ucuz olduğunu söylüyorlar. Bir memnuniyet söz konusu. Esnafımızın yerini belediye olarak hazırlayacağız. İşgaliye parası karşılığında yerlerini de vereceğiz. Tezgah açmak isteyenler belediyemize başvurabilir."Vatandaşlardan Abdulmenaf Özyılmaz ise pazarın açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Uzan'a teşekkür etti.