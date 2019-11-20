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Bulanık'ta sınavlara hazırlanan öğrencilere kurs hizmeti

Muş'un Bulanık ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, ilçede YKS'ye hazırlanan öğrencilere ücretsiz kurs imkanı sunuyor.

20.11.2019 17:06 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:06Bulanık'ta sınavlara hazırlanan öğrencilere kurs hizmeti
'un ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, ilçede YKS'ye hazırlanan öğrencilere ücretsiz kurs imkanı sunuyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, kursları ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.
Tunçel, gazetecilere yaptığı açıklamada, YKS kurslarının başarı sıralamasının üst düzeyde olduğunu söyledi.
Öğrencilerin elde ettiği başarının doğru olduklarının bir göstergesi olduğunu belirten Tunçel, çalışmada emeği geçen herkese teşekkür etti.
Kurs hakkında bilgi veren Halk Eğitim Merkezi Müdürü Metin Bostancı ise YKS kurslarındaki öğrencilerin seviyelerini belirlemek, gelişmelerini izlemek ve eksiklerini tespit edip önlem almak amacıyla rutin olarak deneme sınavları yapıldığını söyledi.
Bostancı, 10 sınıfta 292 öğrenciye deneyimli kadro ile eğitim verildiğini aktardı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Halk Eğitimi Merkezi, Bulanık, Muş, Güncel

Kaynak: AA

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