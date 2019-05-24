Bulanık
ilçesinde "Telli Turna Festivali" düzenlenecek.
"Bulanık Lisesi Arkadaşları" adı altında bir araya gelen grup tarafından düzenlenecek festivalde şiir dinletisi, konser, kısa film gösterisi, gezi, sohbet ve imza günleri etkinlikleri yapılacak.
Grup yöneticisi Dilek Seyitoğlu, yaptığı açıklamada, amaçlarının dostluk ve kardeşlik olduğunu söyledi.
Festivale merkez ve kırsalda yaşayan herkesi davet ettiklerini anlatan Seyitoğlu, "Özellikle kadınların katılımı bizim için çok kıymetli. Tam bir şölen havasında geçecek konser bütünleştirici bir özellik taşıyacak. Bizim için Bulanık ve Bulanık halkı kıymetlidir." ifadelerini kullandı.
26 Haziran'da başlayacak festival 5 gün sürecek.
Bulanık
, Güncel
Kaynak: AA