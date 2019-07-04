Bulanık'ta temizlik çalışmaları

Bulanık Kaymakamlığı, Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliği ile ilçedeki kırsal mahallelerde çöp toplama çalışması başlatıldı.

Toplum yararına yürütülen çalışmalar kapsamında oluşturulan ekipler, mahallelerdeki çöpleri temizleyerek, evlere çöp poşeti dağıttı.

Mahallelerde toplanan çöpler, poşetlere doldurularak araçlarla çöp alanına taşındı.

Kaymakam Hacı Arslan Uzan, yaptığı açıklamada, mahallelerdeki çöplerin toplanmasında sorun yaşanması nedeniyle böyle bir çalışma başlattıklarını söyledi.

İlçedeki tüm sorunları çözmek için çaba gösterdiklerini ifade eden Uzan, "Haftada bir gün her köyümüze gidiyoruz. Kaymakamlık, Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İŞKUR iş birliğiyle çöpleri topluyoruz. Daha sonra evlere çöp poşeti dağıtıyoruz. Bu çalışma ile bundan sonra çöpleri daha düzenli toplayacağız." diye konuştu.

Arakonak Mahallesi'ndeki Zeynep Sarıdağ ise, önceden çöplerin sokaklara atıldığını belirterek, yeni uygulama sayesinde çevrenin temizlendiğini belirterek, ""Böyle devam ederse çok iyi olur. Bir haftadır, çöplerimiz evlerimizin önünden alınıyor. Büyük memnuniyet duyuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA