Bulanık'ta "Teyo Tv" Adlı Oyun Sahnelendi

27 Kasım 2018 Salı 11:24



27 Kasım 2018 Salı 11:24

Bulanık ilçesinde, "Teyo TV" isimli komedi türü tiyatro oyunu sahnelendi.Bulanık Belediyesi Konferans Salonu'nda, belediyenin kültür sanat etkinlikleri kapsamında Cumhur Seval ve ekibinin sahnelediği oyuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Oyunu, Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Hacı Arslan Uzan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, İlçe Müftüsü Murat Karanci, Hazine ve Maliye Müdürü Ömer Kaya da izledi.Kaymakam Uzan, oyunun ardından yaptığı açıklamada, gençlerin kültür sanat etkinlikleri ile tanışmalarını sağlamak istediklerini söyledi.Uzan, Cumhur Seval'a plaket verdi.