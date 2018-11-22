Bulanık'ta Tiyatro Gösterisi

Bulanık
ilçesinde, İstanbul
Tiyatro Grubu Balans tarafından "Pembe Aslında Siyahtır" ve "Hikaye-i Kaymakam" adlı tiyatro oyunları sahnelendi.
Bulanık Belediyesi tarafından sosyal ve kültürel etkinlikler çerçevesinde, uyuşturucu gibi madde bağımlılığına dikkati çekmek amacıyla ilçeye davet edilen grubun Belediye Konferans Salonu'nda sahnelediği oyunlara vatandaşlar ilgi gösterdi.
Etkinliğin ilk bölümünde ünlü sanatçıların uyuşturucu hakkında görüşlerini dile getirdiği bir video izletildi.
Şehir şehir gezerek uyuşturucunun kötülüklerini anlatan tiyatro ekibi, yaptıkları gösteri ile öğrencilerden büyük ilgi gördü.
Hikaye-i Kaymakam adlı oyunda ise bir kaymakamın başından geçen olaylar trajikomik dille ele alınarak hem güldürdü hem de düşündürdü.
İstanbul,Bulanık
22 Kasım 2018 Perşembe 16:59