Bulanık'ta Turgut Özal Okul Aile Birliği Öğretmenleri Unutmadı

Muş
'un Bulanık
ilçesindeki Turgut Özal
Ortaokulu Okul Aile Birliği tarafından öğretmen günü nedeniyle öğretmenler onuruna yemek verdi.
Bir restoranda verilen yemekle öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Turgut Özal Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Gürdal Hança, "Okul Aile Birliği olarak bu anlamlı günde bir araya geldik. Yarınlarımızı inşa eden, nesiller yetiştiren, eğiten fedakar öğretmenlerimize çok şey borçluyuz. Hepimizin bildiği üzere toplumun düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı ise öğretmenlerimizdir. Herkesin bildiği üzere gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerimizin eseri. Bugün geleceğin mimarları öğretmenlerimiz için bir aradayız" dedi. Okul Müdürü Yahya Demir
ise, böyle günlerde bir araya gelmenin önemine değinerek, "Birlik ve beraberlik içerisinde yolumuza devam ettiğimizi görmek gerçekten bizleri çok mutlu ediyor. Öğrencilerimizin bizi biz yapan değerlerimize bağlı nesiller olarak yetişmelerinde emeğinizi, azminizi ve tüm çalışmalarınızı yürekten destekliyorum. Bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu. - MUŞ
Muş,Bulanık
24 Kasım 2018 Cumartesi 09:47