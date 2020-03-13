Bulanık'ta uyuşturucuyla mücadele toplantısı
Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi başkanlığında, "Uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele" konulu toplantı gerçekleştirildi.
13.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:48
Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi başkanlığında, "Uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele" konulu toplantı gerçekleştirildi.
Halk Kütüphanesi toplantı salonunda kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu başkanlarıyla bir araya gelen Kaymakam İlidi, uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında kurumların yaptığı çalışmalar ve alınması gereken önlemler konusunda fikir alış verişinde bulundu.
Toplantıda konuşan Kaymakam İlidi, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.
"Uyuşturucuya bulaşmış gençlerimizin tespit edilerek topluma kazandırılmaları için elimizden gelen tüm gayretleri ortaya koymalıyız." diyen İlidi, "İlçemizde metruk bina yıkımı devam edecektir. Güvenlik güçleri uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına taviz vermiyor. Bu mücadelede vatandaşlarımızın da desteğine büyük ihtiyacımız var. Bu mücadeleye sadece kamu kurumları değil ilçemizdeki tüm kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının da destek olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Kaymakam İlidi, toplantıya katılımlarından dolayı kurum amirlerine teşekkür etti.
Halk Kütüphanesi toplantı salonunda kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu başkanlarıyla bir araya gelen Kaymakam İlidi, uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında kurumların yaptığı çalışmalar ve alınması gereken önlemler konusunda fikir alış verişinde bulundu.
Toplantıda konuşan Kaymakam İlidi, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.
"Uyuşturucuya bulaşmış gençlerimizin tespit edilerek topluma kazandırılmaları için elimizden gelen tüm gayretleri ortaya koymalıyız." diyen İlidi, "İlçemizde metruk bina yıkımı devam edecektir. Güvenlik güçleri uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına taviz vermiyor. Bu mücadelede vatandaşlarımızın da desteğine büyük ihtiyacımız var. Bu mücadeleye sadece kamu kurumları değil ilçemizdeki tüm kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının da destek olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Kaymakam İlidi, toplantıya katılımlarından dolayı kurum amirlerine teşekkür etti.
Kaynak: AA
Etiketler : Sivil Toplum Kuruluşu, Bulanık, Güncel
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