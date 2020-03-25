Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Bulanık'ta Vefa Sosyal Destek Grubu ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor - Haberler

Bulanık'ta Vefa Sosyal Destek Grubu ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor

Muş'un Bulanık ilçesinde asker ve polisler, 65 yaş ve üzeri yaşlılar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını evlerine teslim ediyor.

25.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:28
Bulanık'ta Vefa Sosyal Destek Grubu ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor
Muş 'un Bulanık ilçesinde asker ve polisler, 65 yaş ve üzeri yaşlılar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını evlerine teslim ediyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlananların 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı bulunanların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Kaymakamlık bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarını sürdürüyor.
"Siz evinizde kalın, biz görevimizin başındayız" sloganıyla yürütülen çalışmalarda vatandaşların ihtiyaçları polis ve jandarma ekiplerince evlerine teslim ediliyor.
Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mehmet İlidi, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgede 65 yaş ve üzeri ile çeşitli hastalığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmamaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmelerinin kısıtlandığını anımsattı.
Özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayanların mağdur olmaması için Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulduğunu belirten İlidi, şunları aktardı:
"Bulanık Kaymakamlığı olarak ikametten ayrılma kısıtlaması olan vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma personelleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla vatandaşlarımızın ihtiyaçları evlerine ulaştırılıyor. Hizmetlerimiz devam edecektir."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Bulanık, Muş, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşı alabilir mi? Merak edilen soru yanıt buldu Haberler
Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşı alabilir mi? Merak edilen soru yanıt buldu
’Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum’ diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri Haberler
"Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri
Bu görüntü sonrası belediye harekete geçti! Balık tutmak yasaklandı Haberler
Bu görüntü sonrası belediye harekete geçti! Balık tutmak yasaklandı
Tepki çeken görüntü için bakın kendini nasıl savundu Haberler
Tepki çeken görüntü için bakın kendini nasıl savundu
Sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili kritik karar yarın çıkacak Haberler
Sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili kritik karar yarın çıkacak
İtalya’dan sonra bir Avrupa ülkesi daha salgına esir! Bir günde 738 kişi öldü Haberler
İtalya'dan sonra bir Avrupa ülkesi daha salgına esir! Bir günde 738 kişi öldü
Tüm Türkiye’nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim Haberler
Tüm Türkiye'nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim
İngiliz Kraliyet Ailesi’nden Prens Charles’ın test sonucu pozitif çıktı Haberler
İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın test sonucu pozitif çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

14:58: Büyükşehir'den açıkta gıda satışına yasak - Haber 14:58: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığa alınacak 32 bin personele ilişkin ayrıntıları açıkladı. - Haber 14:57: DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Haber 14:57: Güneş ve denizin keyfini 'sosyal mesafe'yi koruyarak çıkardılar - Haber 14:56: BOLU Aracının üzerine tabut bağlayıp koronavirüse dikkat çekmeye çalışınca ceza kesildi -TEKRAR - Haber 14:27: Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı - Haber 13:36: TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı - Magazin 12:51: Tüm Türkiye'nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim - Haber 12:37: Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü - Haber 12:10: Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt - Haber 11:26: Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti - Haber 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler