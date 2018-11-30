Bulanık'ta Yeni Bir Kütüphane Açıldı

30 Kasım 2018 Cuma 15:40



30 Kasım 2018 Cuma 15:40

Bulanık Kız İmam Hatip Lisesinde yeni kurulan kütüphane hizmete açıldı.Bulanık Kız İmam Hatip Okul Müdürü Sema Dağlı, açılışta yaptığı konuşmada, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri ve hayırsever Emine Kavakçı tarafından yapılan kitap yardımıyla okullarında kütüphane oluşturduklarını belirtti.Bulanık İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Ergen ise bu tür faaliyetlerin mutluluk verici olduğunu belirtti.Böyle çalışmaların örnek teşkil ettiğini ifade eden Ergen, "Okulumuzun eksiği olan kütüphanemiz duyarlı bir üniversite ve hayırsever Emine Kavakçı katkılarıyla tamamlanarak öğrencilerimizin hizmetine sunuldu." dedi.Hayırsever Emine Kavakçı da bu güzel eserin açılışını hep birlikte gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduğu ifade etti.Açılışa, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.