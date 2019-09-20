Haberler » Güncel » Haber

Bulanık'ta yol çalışması

Muş'un Bulanık ilçesinde köy yollarının asfaltlanması için çalışma başlatıldı.

20.09.2019 13:14Bulanık'ta yol çalışması
Muş'un Bulanık ilçesinde köy yollarının asfaltlanması için çalışma başlatıldı.
İl Özel İdaresi tarafından başlatılan çalışma kapsamında ilçeye bağlı Üçtepe, Gümüşpınar Çaygeldi ve Elmekaya grup köy yolu sıcak asfaltla kaplandı.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yaptığı açıklamada, özellikle huzur ve güven ortamının sağlandığı kırsal köylerde sıcak asfalt çalışması yaptıklarını söyledi.
Terörden arındırılan köylere geri dönüşlerin başladığını anlatan Yentür, "Vatandaş, huzuru, güveni, devletin yatırımının tamamını yerinde bulduğu zaman geri dönüyor. Eğer su, elektrik ve yol yoksa vatandaş oralara gelmez. Ciddi bir şekilde, hizmetlerin en ücra yerlere götürülmesi için çaba sarf ediyoruz." dedi.
Köy sakini Abdulbaki Taşdemir ise köyde birçok hizmetle buluştuklarını ifade ederek, "Allah, devletimizden razı olsun. Eskiden yolumuz çok kötü olduğu için her sene bir araç değiştirmek zorunda kalıyorduk. Şu an yolda sıcak asfalt çalışması yapılıyor. Devlet bizim için daha ne yapsın." dedi.

Bulanık, Üçtepe, Huzur, Muş, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:52 Güneydoğu'daki STK'lerden Diyarbakır annelerine destek
14:52 Osmaniye'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu
14:52 AK Parti'den Karabük'te aşure ikramı
14:52 Karatay Belediyesi "unutanları" unutmadı
14:52 Büyüleyenspor, Başakpınar Maçına Hazır
14:52 MÜSİAD'dan Başkan Bozkurt'a ziyaret
14:51 İnternete kavuşan köylü davul-zurna ile kutlama yaptı