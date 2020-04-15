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Bulanık'ta yol yapım ve onarım çalışmaları başladı

Muş'un Bulanık Belediyesi, yol yapım ve onarım çalışmalarına başladı.

15.04.2020 14:04 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:04
Bulanık'ta yol yapım ve onarım çalışmaları başladı
Muş 'un Bulanık Belediyesi, yol yapım ve onarım çalışmalarına başladı.
Çalışmaların yürütüldüğü alanlarda incelemelerde bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, Fen İşleri, İmar ve Şehircilik Müdürü Zafer Yıkılmaz'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
İlidi, burada yaptığı açıklamada, iş sezonunun aksatılmaması için gerekli tedbirleri alarak çalışmalara başladıklarını söyledi.
Koronavirüs ile mücadelenin etkin bir şekilde devam ettiğini dile getiren İlidi, şanları aktardı:
"Diğer bir yandan da çalışma sezonunu ertelemeden önlem aldığımız tedbirler çerçevesinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarımıza ağırlık verdik. Vatandaşlarımızdan ricamız salgın ile mücadelede gerekli hassasiyeti göstermeleri. Hem kendi sağlıkları için hem de ilçemizde sezon çalışmalarının daha işleyebilmesi için birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Teknik personellerle birlikte görevimizin ve işimizin başındayız. "Bulanık halkı siz evde kalın, biz belediye olarak size hizmet edelim' ve 'Biz sizin için çalışırız siz yeter ki evde kalın' çağrısında bulunarak hizmetlerimize devam edeceğiz"

Kaynak: AA

Etiketler: Bulanık, Muş, Güncel
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