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Bulanık'taki husumet barışla sonuçlandı

Muş'un Bulanık ilçesinde yol geçme tartışması nedeniyle çıkan ve 3 kişinin yaralandığı kavganın ardından 2 aile arasında başlayan husumet, ilçedeki kanaat önderlerinin girişimiyle barışla sonuçlandı.

20.02.2020 11:28 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:28Bulanık'taki husumet barışla sonuçlandı
'un ilçesinde yol geçme tartışması nedeniyle çıkan ve 3 kişinin yaralandığı kavganın ardından 2 aile arasında başlayan husumet, ilçedeki kanaat önderlerinin girişimiyle barışla sonuçlandı.

Bulanık çarşı merkezinde Çıplak ve Taşdemir aileleri arasında yol geçme tartışması nedeniyle çıkan ve 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından aileler arasında husumet başladı. Çıplak ile Taşdemir ailelerini barıştırmak için ilçedeki kanaat önderleri girişimde bulundu. Yapılan görüşmelerin ardından aileler arasındaki husumet sonlandırıldı.

Bulanık Merkez Camiinde düzenlenen programa Bulanık İlçe Müftüsü Murat Karanci, Bulanık Esnaf Kredi Kooperatif Başkanı Yakup Kaya, AK Parti Eski İlçe Başkanı Ali Bulut, iş adamı Ercan Yılmaz, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Burada konuşan İlçe Müftüsü Murat Karanci, ailelerin barışmasını sağlayan kanaat önderlerine teşekkürlerini belirtti. - MUŞ

Bulanık, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

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