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Bulanık'taki konutların hak sahipleriyle toplantı

Muş Çevre ve Şehircilik Muş İl Müdürlüğü, Bulanık'ta 2017 yılında bitirilen TOKİ konutlarındaki hak sahipleriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

05.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:47Bulanık'taki konutların hak sahipleriyle toplantı
Çevre ve Şehircilik Muş İl Müdürlüğü, 'ta 2017 yılında bitirilen TOKİ konutlarındaki hak sahipleriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Bulanık Halk Kütüphanesinin konferans salonunda iskan konutlarındaki hak sahipleriyle yapılan toplantıya Muş Çevre ve Şehircilik Muş İl Müdürü Mehmet Sevmiş, Proje Yapım Şube Müdürü Mehmet Ferit Sözen, Alparslan-1 Barajı altından kalan köylerin muhtarları ve hak sahipleri katıldı. Toplantıda konuşan Müdür Mehmet Sevmiş, tüm eksikliklerin giderildiğini, konutlarına yerleşmelerinin önünde hiçbir engel kalmadığını ve yapılan bu son tadilattan sonra yaklaşık 10 - 15 gün içerisinde konutları hak sahiplerine teslim edeceklerini kaydetti.

Hak sahipleri ve muhtarlar ise, yaz ayına kadar devletin konutlara sahip çıkmasını ve bu süreçte de konutlara taşınmak isteyenlerin bu yıl ki yakıtlarının devlet tarafından karşılanmasını talep etti. Muhtarlar, "İskan konutları, Şehitlik Mahallesi'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hak sahiplerine verilmek üzere yapıldı. Konutlar hak sahiplerine yaklaşık 2 yıl önce teslim edildi. Ancak konutların bulunduğu yerin merkezden uzak olması, yollarının olmaması ve merkezi ısıtma sistemi gibi problemlerden dolayı hiçbir hak sahibi taşınmadı. Boş ve şehirden uzak olan konutlar, zamanla art niyetli kişilerin ve hırsızların hedefi haline geldi. Konutlarda çok büyük tahripler yapıldı. Neredeyse tüm dairelerin kapıları kırıldı, su ve elektrik tesisatları tamamen çalındı veya tahrip edildi. Burada 60'ın üzerinde devlete ait konut da bulunmaktadır. Vatandaşların talebi doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu konutları hak sahiplerine kesin teslimatı için tekrar tadilata aldı" dedi. - MUŞ

Mehmet Ferit, Bulanık, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

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