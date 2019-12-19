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Bulanık'tan 50 öğrenci Bursa gezisine gönderildi

Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi'nin girişimleri, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün katkılarıyla Bulanık'tan 50 öğrenci Bursa gezisine gönderildi.

19.12.2019 18:44 | Son Güncelleme: 19.12.2019 18:50 Bulanık'tan 50 öğrenci Bursa gezisine gönderildi
Kaymakamı Mehmet İlidi'nin girişimleri, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün katkılarıyla Bulanık'tan 50 öğrenci gezisine gönderildi.
İki öğretmen eşliğinde 9 günlük geziye gönderilen öğrenciler, Bursa'nın tarihi ve turistik yerlerini görme fırsatı bulacak.
Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tuncel ve Şube Müdürü Tekin Erdoğan'ın, öğretmen ve öğrencilere gerekli talimatları vermesinin ardından kafile yola çıktı.
Tuncel, yaptığı açıklamada, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Bursa'nın, Osmanlı'nın tarihi dokusunu hala barındıran bir kent olduğunu belirterek, öğrencilere, geziyi iyi değerlendirmeleri ve eğlenmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

İçişleri Bakanlığı, Bulanık, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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