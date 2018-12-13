Bilecik
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından Halk Sağlığı personellerine 'Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele' eğitimi verildi.
Bilecik Sağlık İl Müdürü Uzman Dr. Serkan Kadir Keskin
, verilen eğitimin personellere faydalı olacağını belirterek, bu tür etkinliklerin devamlı yapılacağını belirtti. Dr. Keskin, "Bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve aşı ile önlenebilir hastalıklara yönelik programlar kapsamındaki çalışmaların yürütülmesini sağlamak, ihbar ve bildirim sistemi hakkında bilgi düzeylerini artırmak amacıyla Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Mücahit Nazilli
tarafından ilçe sürveyans sorumluları ve hastane sürveyans sorumlularına bulaşıcı hastalıkların ihbar ve bildirim sistemleri, akut barsak enfeksiyonları sürveyansı, grip benzeri hastalıklar sürveyansı ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele rehberi kapsamında eğitim verildi. Eğitimin verilmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK
Keskin,Kadir Keskin,Serkan,Bilecik
13 Aralık 2018 Perşembe 12:35