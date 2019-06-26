26.06.2019 12:37
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Bulaşık yıkarken düştüğü sulama kanalında boğuldu

Bulaşık yıkarken düştüğü sulama kanalında boğuldu

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, ailesiyle piknik yaptığı alanda sulama kanalına düşen Mahmut Göçmen (64), akıntıya kapılarak boğuldu.


SAMSUN'un Bafra ilçesinde, ailesiyle piknik yaptığı alanda sulama kanalına düşen Mahmut Göçmen (64), akıntıya kapılarak boğuldu.
Olay, sabah saatlerinde Derbent Baraj Gölü Boğazkaya mevkiinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte piknik yapan Mahmut Göçmen, bulaşıkları yıkamak için çevredeki sulama kanalına gitti. Bulaşıkları yıkadığı sırada dengesini kaybeden Göçmen kanala düştü. Akıntıya kapılan Göçmen'in sulama kanalında bir süre sürüklenip gözden kaybolması üzerine panik yaşayan ailesi, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama çalışması başlatan ekipler Göçmen'e Doğankaya mevkiinde ulaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Göçmen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından Göçmen'in cesedi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Samsun
Kaynak: DHA
Bafra , Samsun , Güncel

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