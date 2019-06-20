Bulaşıkçı olarak gittiği İstanbul'dan yatırımcı olarak döndü

Ekonomik sıkıntılardan dolayı genç yaşta Siirt'ten İstanbul'a giden Ferit Teğin, bulaşıkçı olarak çalıştığı künefe sektöründe yatırımcı olarak memleketine döndü.

Ekonomik zorluk çeken ailesinin geçimini sağlamak için 22 yıl önce İstanbul'a çalışmaya giden 39 yaşındaki Teğin, künefe sektöründe bulaşıkçı olarak çalışmaya başladı.

İşini çok seven ve bir gün künefe ustası olmayı hayal eden Teğin, aradan geçen zamanın ardından bir ustanın yanında çalışmaya başlamasıyla hayaline bir adım daha yaklaştı.

Yaklaşık 10 yıl çeşitli yerlerde yardımcı ve ustalık yapan Teğin, 10 yıldan bu yana da rahmetli babasının adıyla kurduğu marka ile sektörün yatırımcısı oldu. El ele verdiği 3 kardeşiyle İstanbul'daki 2 şubeyle meraklılarının damağını tatlandıran Teğin, bulaşıkçı olarak ayrıldığı memleketi Siirt'te de şube açtı.

Teğin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç yaşlarda aile ekonomisine destek amacıyla atıldığı sektörde yatırımcı olarak 45 kişiye istihdam kapısı açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle batıya göç etmek zorunda kaldığını anlatan Teğin, "O günün şartlarıyla İstanbul'da zorlu işlerde, bulaşıkçılık ve temizlik gibi işlerde çalıştık. O zaman ekonomik zorlukları herkes biliyor. İşsizlik had safhadaydı. 4 kardeş el ele vererek çok şükür rahmetli babamızın ismini taşıyan Şefikoğulları adlı markamızla bugünlere kadar gelebildik." dedi.

İstanbul'da 2 şubenin ardından 3'üncü şubeyi de memleketinde açmanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Teğin, 10 yıl önce kurdukları markanın memleketindeki şubeleşmeyle taçlandığını anlattı.

"Göçüp gittiğimiz yere yıllar sonra gelip yatırım yapmak bizleri mutlu ediyor." diyen Teğin, İstanbul'da daha fazla şubeleşme çalışmasının yanı sıra yakın zamanda Van, Antalya ve İzmir'de de şube açmayı planladıklarını dile getirdi.

Bugüne kadar kardeşleriyle el ele vererek bu noktaya geldiklerini ifade eden Teğin, şunları kaydetti:

"Devletimizin sağlamış olduğu bazı yatırımlardan yararlanabilirsek, belki daha iyi noktalara gelebiliriz. Hemşehrilerimizin de sahiplenme duygusu bizleri mutlu ediyor. Uzun vadede hedefimiz, künefe çeşitlerimizle ülke geneline açılmaktır."

Kaynak: AA