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Eşini bulaşıkları geç yıkadığı bahanesiyle darp eden koca tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bulaşıkları geç yıkadığı bahanesiyle eşini darp eden zanlı koca tutuklanırken, kadın hastanede tedavi altına alındı.

01.10.2019 21:01

Fethiye'nin Karagedik Mahallesi'nde oturan Hacer H., 2 gün önce, bulaşıkları geç yıkadığı için iddiaya göre eşi Halit H. tarafından darp edildi. Uzun süre eşinden dayak yiyen Hacer H., kaçıp, anne ve babasının oturduğu eve gitti.

KADIN İÇ KANAMA GEÇİRDİ

Hacer H. buradayken fenalaşınca, ailesinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İç kanaması olduğu ve dalağının patladığı tespit edilen Hacer H. ameliyata alındı. Dalağı alınan Hacer H., şiddet gördüğü eşinden şikayetçi oldu.

ZANLI SEVK EDİLDİĞİ ADLİYEDE TUTUKLANDI

Hacer H. ifadesinde, Halit H. ile 3 yıl önce evlendiğini, bunun ikinci evliliği olduğunu ve evlendiği günden beri Halit H.'nin kendisini dövdüğünü ileri sürdü. Polis ekipleri şikayet üzerine başlattıkları çalışma kapsamında Halit H.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Halit H. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Eşini bulaşıkları geç yıkadığı bahanesiyle darp eden koca tutuklandı

Karagedik, Fethiye, Güncel

Kaynak: DHA

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