Haberler » Dünya » Bulbul Kasırgası, Bangladeş'i vurdu: 2 ölü, 5 yaralı - Haber

Bulbul Kasırgası, Bangladeş'i vurdu: 2 ölü, 5 yaralı

Bulbul Kasırgası, Bangladeş'i bugün vurdu.

10.11.2019 16:53 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:53Bulbul Kasırgası, Bangladeş'i vurdu: 2 ölü, 5 yaralı

Bulbul Kasırgası, 'i bugün vurdu. Etkisi azalarak devam eden kasırgada, 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. 4 binden fazla evin ise hasar gördüğü açıklandı.

Bangladeş'in güneyinde başlayan Bulbul Kasırgası'nda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Bangladeş Afet ve Acil Durum Bakanı Enamur Rahman, 4 bin evin hasar gördüğünü, 3 bin evde ise kısmi çökmelerin meydana geldiğini açıkladı. Öte yandan Rahman, "Bulbul Kasırgası hala etkisini sürdürüyor. Bugün öğleden sonra havanın yavaş yavaş normale döneceğini düşünüyoruz. Pazartesi ise güneşli bir gün olacak" ifadelerini kullandı.



Bangladeş, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
18:16 Antalya'da evlerinde ölü bulunan 2'si çocuk 4 kişinin cenazesi defnedildi
17:46 İslamofobi protestosuna katılan Femen üyesi: Laikliğin değerini düşürmeyin
17:44 Tel Abyad'da PKKPYD'li teröristlerce bombalı saldırı 9 ölü, 30 yaralı
17:14 Bulbul Kasırgası, Bangladeş'i vurdu 2 ölü, 5 yaralı
17:03 İran: Erdoğan'ın Irak'taki olayların İran'a sıçramasıyla ilgili açıklaması çok önemli bir uyarıdır
12:39 Nehre düşen ünlü tarihçinin sırt çantasında bir kadının kolları bulundu
00:14 Fransa'da üniversiteli genç kendini yaktı: Ölümümden Fransa'nın son 3 cumhurbaşkanı ve AB sorumludur
23:37 Trump, Zelenskiy ile ikinci görüşmesinin dökümlerini de yayımlayacak
19:58 Çöpte köpekler tarafından parçalanmış bebek cesedi bulundu
19:25 Ünlü fast food restoranında akıl almaz olay! Yakalanmamak için yarı çıplak kaçtı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 18:24:46