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Bulbul kasırgası, bangladeş'i vurdu 2 ölü, 5 yaralı

Bulbul Kasırgası, Bangladeş'i vurdu 2 ölü, 5 yaralıBangladeş, (DHA)- Bulbul Kasırgası, Bangladeş'i bugün vurdu.

10.11.2019 17:11 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:15
Bulbul Kasırgası, 'i vurdu 2 ölü, 5 yaralı
Bangladeş, (DHA)- Bulbul Kasırgası, Bangladeş'i bugün vurdu. Etkisi azalarak devam eden kasırgada, 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. 4 binden fazla evin ise hasar gördüğü açıklandı.
Bangladeş'in güneyinde başlayan Bulbul Kasırgası'nda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Bangladeş Afet ve Acil Durum Bakanı Enamur Rahman, 4 bin evin hasar gördüğünü, 3 bin evde ise kısmi çökmelerin meydana geldiğini açıkladı. Öte yandan Rahman, Bulbul Kasırgası hala etkisini sürdürüyor. Bugün öğleden sonra havanın yavaş yavaş normale döneceğini düşünüyoruz. Pazartesi ise güneşli bir gün olacak ifadelerini kullandı.
Bulbul kasırgası, bangladeş'i vurdu 2 ölü, 5 yaralı

Bangladeş, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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