Buldan'a Atanan 8 Bekçi Bu Gece İlk Mesailerine Başlıyor

Kaynak: İHA

Denizli Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğüne ataması yapılan 8 bekçi görevine başladı.Buldan'ın huzur ve güvenliğine katkı yapacak 8 bekçi göreve başladı. Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosuna 8 bekçi katıldı. Geçtiğimiz günlerde eğitimlerini tamamlayan bekçiler gece 22.00'den sabah saatlerine kadar görev yapacak. Bekçiler bu gece ilk mesailerini yapacak. Cadde ve sokaklarda huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla göreve başlayan bekçilerin suçun önlenmesinde etkili olması bekleniyor. - DENİZLİ