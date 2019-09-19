Haberler » kultur-sanat » Haber

Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik evlendi

Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik, Fas asıllı çocuk pedagogu Bahija Oubaha ile hayatını birleştirdi.

19.09.2019 11:24Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik evlendi
Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik, Fas asıllı çocuk pedagogu Bahija Oubaha ile hayatını birleştirdi.
Şevik ile Oubaha için Manisa'nın Turgutlu ilçesinde nikah töreni düzenlendi. Turgutlu Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen törende Oubaha ile mutluluğa "evet" diyen Şevik'in nikahını Turgutlu Belediyesi nikah memurlarından Mustafa Özgen kıydı.
Fas asıllı çocuk pedagogu Bahija Oubaha ile hayatını birleştiren Şevik'in nikah şahitliğini belediye personellerinden Tevfik Yanık ile Uğur Bilgin yaparken, törene Şevik'in annesi Gülser Şevik, babası Niyazi Şevik ile akrabaları katıldı.

Buldan, Fas, Kültür Sanat

Kaynak: AA

Son Dakika kultur-sanat Haberleri
14:34 Bakü'de Ahmet Ağaoğlu'nun doğumun 150. yılı
14:22 Marmaris sahillerinde yoğunluk
13:32 Muğla sahillerinde yoğunluk
12:43 Baksı Müzesi'nde Nida Ateş konseri
12:20 19 Eylül Gaziler Günü
11:24 Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik evlendi
11:12 Assos'ta 2 bin 200 yıllık aslan heykeli bulundu