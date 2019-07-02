02.07.2019 13:46
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Buldan'da 1 hektar alan kül oldu

Buldan

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını sonucu 1 hektar alan kül oldu.

Denizli 'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını sonucu 1 hektar alan kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, Buldan ilçesi Bozalan Mahallesi'nin kızılçam ormanında nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına müdahale için 30 orman çalışanı, 6 arazöz helikopter geldi. Yangın yaklaşık 2 saatte söndürülürken, 1 hektarlık alanın tahribata uğradığı belirlendi. Denizli Orman Müdürü Mustafa Korucu ise, "Arazinin sarp olması nedeniyle alevlere müdahaleye helikopter ile başladıklarını, sonrasında ise yer ekiplerinin desteğiyle yangını kontrol altına aldıklarını belirtti. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
Denizli , Buldan , 3. Sayfa

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