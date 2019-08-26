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Buldan'da çıkan orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı

Denizli'nin Buldan ilçesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.

26.08.2019 14:09 Buldan'da çıkan orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı
Denizli'nin Buldan ilçesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.

Buldan'daki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevrede bulunanlar yükselen alevleri fark edip Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Helikopter, 20 orman işçisi ve 7 arazözle müdahalede bulunulan yangın yaklaşık iki saatte kontrol altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DENİZLİ

Denizli, Buldan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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