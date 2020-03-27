Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Buldan'da korona virüs vakasına rastlanmadı

Denizli Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Hamdi Topçu, son günlerde Buldan ile ilgili sosyal medyada dolaşan ambulans görüntülerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Buldan'da korona virüs vakasına rastlanmamıştır.

27.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:22
Buldan'da korona virüs vakasına rastlanmadı
Denizli Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Hamdi Topçu, son günlerde Buldan ile ilgili sosyal medyada dolaşan ambulans görüntülerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Buldan'da korona virüs vakasına rastlanmamıştır. Bu videoyu çeken ve paylaşanlar hakkında yasal işlemler başlatılmıştır" dedi.

Topçu, son günlerde Buldan'da bulunan ambulansın içinin dezenfekte çalışmasıyla ilgili çekilen videonun gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Bugüne kadar korona virüs şüphesiyle hastaneye gelen vatandaşların tamamının negatif sonuçlandığını dile getiren Topçu, "Hastanemizde ve ambulanslarımızda gereken dezenfekte çalışmaları sürekli yapılmaktadır. Paylaşılan videoda halkımızın panik yapmasına gerek yoktur. Videoyu çeken ve yayınlayanlar hakkında gereken yasal işlemler başlatılmıştır. Temizlik ve hijyen anlamında hastanemizde, ambulanslarımızda gereken hassasiyet personelimizle ve sağlık çalışanlarımızla ve doktorlarımızla göstermekteyiz. Bu anlamda halkımıza evlerinde kalmasını, özellikle yaşlılarımızın sağlığı açısından dışarıya çıkmamalarını belirtiyor, sağlıklı günler temenni ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Hamdi Topçu, Denizli, Buldan, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Buldan'da korona virüs vakasına rastlanmadı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Rize’de bir belde koronavirüs nedeniyle komple karantinaya alındı Haberler
Rize'de bir belde koronavirüs nedeniyle komple karantinaya alındı
Karantinadan kaçan yaşlı adam, evinde yakalandı Haberler
Karantinadan kaçan yaşlı adam, evinde yakalandı
Vicdanları yaralayan olay kamerada! İnsanlığın öldüğünün resmidir Haberler
Vicdanları yaralayan olay kamerada! İnsanlığın öldüğünün resmidir
Kanalizasyondan korona haritası çıkarmak isteyen doktor, izin bekliyor Haberler
Kanalizasyondan korona haritası çıkarmak isteyen doktor, izin bekliyor
Putin’in çalışma ofisi olan Kremlin’de koronavirüs tespit edildi Haberler
Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin'de koronavirüs tespit edildi
Koronavirüs, terör örgütüne de sıçradı! Yakalananı ölüme itiyorlar Haberler
Koronavirüs, terör örgütüne de sıçradı! Yakalananı ölüme itiyorlar
Almanya, İtalya’daki 47 koronavirüs hastasını ülkesinde tedavi edecek Haberler
Almanya, İtalya'daki 47 koronavirüs hastasını ülkesinde tedavi edecek
Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var Haberler
Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var

Son Dakika Güncel Haberleri

15:16: DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Haber 15:16: Şahinbey'de koronaya karşı zeytin yağlı sabun dağıtıldı - Haber 15:16: 15 milyonun yaşadığı Dakka şehri sessizliğe büründü - Haber 15:16: Muhtardan mahalle sakinlerine maske ve ıslak mendil jesti - Haber 15:16: Konya'daki meslek liseleri koronavirüse karşı dezenfektan üretimini sürdürüyor - Haber 14:55: Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı - Haber 14:04: Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi - Haber 13:10: Karantinada bulunduğu hastaneyi izinsiz terk eden şahıs, evinde yakalandı - Haber 12:34: Terör örgütünün sözde yöneticileri, koronavirüse yakalanan militanları canlı bomba olmaya zorluyor - Haber 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler 12:23: Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi - Haber